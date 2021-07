📷 Romelu Lukaku present op training na kennismaking met nieuwe trainer

De Italiaanse landskampioen zag de 28-jarige spits terugkeren op het Angelo Moratti Sports Centre. Daar maakte Romelu Lukaku voor het eerst fysiek kennis met kersvers trainer Simone Inzaghi. De vervanger van Antonio Conte was eerder al dolenthousiast over onze landgenoot en zal hoogstwaarschijnlijk zijn verwachtingen meteen hebben duidelijk gemaakt.

De Nerazzurri rekent ook dit seizoen op de kwaliteiten van hun beresterke spits. Ondanks de financiële perikelen hopen ze opnieuw een gooi te doen naar de Scudetto. Daarnaast zijn ze ook gebrand op eerherstel in de Champions League nadat ze vorig seizoen een teleurstellende campagne kenden op het kampioenenbal.

Giuseppe Marotta, de CEO van Inter was eerder al duidelijk over de toekomst van zijn spits: "Romelu Lukaku is untouchable deze zomer. Hij is een belangrijke speler voor ons". Volgende maand begint Inter Milaan het seizoen met een thuiswedstrijd tegen Genoa.

📸 | PHOTO



Look who's back! @RomeluLukaku9 has joined up with the team at the Suning Training Centre. Here he is with new boss Simone Inzaghi ⚫️🔵#InterPreSeason pic.twitter.com/vyVIo7r11p