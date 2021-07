Vanhaezebrouck waarschuwt Buffalo's voor Europees duel: "4-0 voorsprong is geen garantie op kwalificatie, kijk naar PSG en Barça"

Donderdagavond zal KAA Gent opnieuw in de voorrondes van de Conference League aantreden tegen het Noorse Valerenga. Ondertussen zijn de Buffalo 's al in Noorwegen aangekomen om hun ruime voorsprong uit de heenronde te verdedigen. Hein Vanhaezebrouck blijft alleszins voorzichtig met zijn uitspraken.

Want ondanks de ruime marge blijft de hoofdtrainer op zijn hoede. KAA Gent kan zich na de nederlaag op Stayen geen nieuwe blamage veroorloven, maar ze zullen ongetwijfeld stuiten op een ploeg dat sportieve revanche wil nemen: “Ik verwacht een thuisploeg die wil reageren na een stevige nederlaag. Zij willen een goed resultaat neerzetten en het is al eerder gebleken dat een 4-0 uitgangspositie geen garantie is op kwalificatie”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Hij probeerde aan de hand van een gekend voorbeeld zijn uitspraken kracht bij te zetten door te verwijzen naar de clash tussen PSG en Barcelona in de Champions League: “Na een 4-0 nederlaag werd het in de return 6-1 voor Barca. We moeten dan ook op onze hoede zijn en de partij scherp aanvatten. Uitdoelpunten hebben geen belang meer, maar hoe meer wij scoren, hoe moeilijker het voor hen wordt.”

Het Gentse elftal wordt alleszins goed door elkaar geschud. Elisha Owusu en Sulayman Marreh komen niet in actie, Vadis Odjidja en Depoitre doen dat wel. Bij KAA Gent hopen ze hun kwalificatie te verzekeren, met of zonder overwinning: “Je moet rekening houden met een druk programma. Komende zondag spelen we alweer opnieuw en ook volgende week donderdag volgt er een duel. Daar moet je aan denken want we moeten fris zijn om ook in de competitie onze eerste punten te pakken”, besluit Vanhaezebrouck.