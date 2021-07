"Had hem graag rust gegund": Odjidja zal moeten spelen, redenen afwezigheid van twee middenvelders bekend

Donderdagavond zal KAA Gent opnieuw in de voorrondes van de Conference League aantreden tegen het Noorse Valerenga. Na de 4-0 uit de heenwedstrijd kan het bijna niet meer verkeerd lopen. Dan maar roteren? Het kan niet overal, zo blijkt.

Het Gentse elftal zal goed door elkaar geschud worden in vergelijking met de vorige duels tegen Valerenga en STVV.

Owusu en Marreh

Op het middenveld zal Vadis Odjidja wél spelen: "Ik had hem graag rust gegund, maar Owusu en Marreh zijn er niet bij", aldus Vanhaezebrouck bij Het Laatste Nieuws.

De reden daartoe is bekend. Owusu is pas vader geworden en bleef in België, alvorens vrijdag terug aan te sluiten bij de groep. Marreh heeft dan weer een lichte knieblessure opgelopen.