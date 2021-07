'Romelu Lukaku heeft elke intentie om bij Inter te blijven en weigerde voorstel van ex-club'

Na een paar weken vakantie te nemen na het EK, meldde Romelu Lukaku zich onlangs opnieuw op training bij Inter. Lukaku heeft nog een lopend contract bij de Italiaanse landskampioen tot 2024. Lukaku is alvast van plan om zeker dit seizoen bij Inter uit te spelen.

Nochtans heeft Chelsea volgens La Gazzetto dello Sport Lukaku een voorstel gedaan. Lukaku zou bij de ploeg uit Londen tien miljoen euro per jaar kunnen gaan verdienen. Lukaku zou dit voorstel naast zich neegelegd hebben, aangezien hij gebrand is op een tweede succesvol seizoen bij Inter.

Chelsea have reportedly offered a €10M-a-year contract to Romelu Lukaku, who rejected the offer as he wants to stay at Inter. (Source: @Gazzetta_it)