West Ham United haalt doelman van PSG - tevens wereldkampioen - in huis

Alphonse Areola is een jeugdproduct van PSG. De doelman werd wel al enkele keren uitgeleend: aan Lens, Bastia, Villarreal, Real Madrid en Fulham. Door zijn periode bij Fulham hebben ze hem over Het Kanaal ook al beter leren kennen.

Areola maakte overigens ook deel uit van de Franse selectie die wereldkampioen werd. Nu komt er voor hem dus een nieuwe uitdaging aan: hij gaat tot het einde van het seizoen 2021-2022 onder de lat staan bij West Ham, dat vorig seizoen knap zesde werd.

"I know the potential and the talent in this squad so I can't wait to get started."@AreolaOfficiel's first interview as a West Ham United player ⬇️