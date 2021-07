Buffalo's komen met statement naar buiten omtrent betwistbare fase tijdens STVV-KAA Gent

KAA Gent heeft in een statement op de clubwebsite laten weten dat ze het niet eens zijn met de beslissing van de VAR tijdens de wedstrijd op Stayen. Volgens de Gentenaars had de bal in de slotminuten op de stip gemoeten.

Op speeldag 1 verloor KAA Gent op bezoek bij STVV met 2-1. In de 93ste minuut raakte de bal de hand van STVV-speler Caufriez in de baklijn. Er volgde een VAR-check, maar er werd geen strafschop gefloten. Gent beweert nu dat dat een foute beslissing was. "Dat zowel de VAR als het Referee Department deze fase als natuurlijk handspel beschouwen na het bekijken van de beelden, kunnen wij niet begrijpen", luidt het op de clubwebsite. Officiële clubreactie betreffende handspel tijdens #stvvgnthttps://t.co/M4AZTb2kN9 #var #RefereeDepartment #jpl — KAA Gent (@KAAGent) July 30, 2021