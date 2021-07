Is Steven Gerrard de gedroomde opvolger van Jürgen Klopp? Engelsman weigert voorlopig te praten over een terugkeer naar Liverpool

Steven Gerrard, ex-middenvelder van Liverpool, wordt beschouwd als één van de grootste legendes van de Reds, samen met Kenny Dalglish en Ian Rush, en hij droomt van een terugkeer naar Anfield.

Ondanks zijn verlangen om terug te keren naar Liverpool, is Steven Gerrard geduldig uit respect voor Jürgen Klopp. De manager van Glasgow Rangers concentreert zich liever op zijn werk voor de Schotten.

"Ik kan geen controle uitoefenen op geruchten in de media over mijn positie. Ik hoef niet te reageren. Het enige wat ik doe is mij concentreren op de baan die ik hier heb en ik ben zeer gevleid en dankbaar voor de positie. Ik ben hier heel gelukkig, ik heb het al zo vaak gezegd, het is een enorme club, ik ben gesetteld, ik ben gelukkig en ik kan me blijven ontwikkelen en blijven proberen om dit team vooruit te helpen," vertelde de Engelsman aan ESPN.

Als hij zijn goede vorm doorzet, zou Gerrard de ideale opvolger kunnen zijn van Klopp, wiens contract bij de Reds in juni 2024 afloopt.