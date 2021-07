Rechtbank geeft resterende volhouders Super League gelijk: UEFA mag clubs niet straffen

Real Madrid, FC Barcelona en Juventus, de 'founding fathers' van de Super League, krijgen weer wat meer hoop om in de toekomst met een internationale topcompetitie te komen.

Een rechter heeft namelijk geoordeeld dat de UEFA geen sancties mag opleggen aan clubs die achter de Super League-plannen staan. Als ze dat wel doen, zullen er boetes volgen en mogelijk nog meer juridisch getouwtrek.

Real Madrid heeft ook meteen gereageerd met een officieel communiqué waarin ze melden tevreden te zijn met de beslissing van de rechter. "We moeten ons niet blind staren op de problemen waar het voetbal nu door moet. De UEFA heeft een monopolie op alle aspecten van het voetbal, clubs moeten het recht hebben om zelf iets op poten te kunnen zetten", klinkt het.

"We zijn blij dat we nu niet meer het slachtoffer zullen worden van constante dreigementen van de UEFA. We blijven toegeweid werken een Europese Super League, in een open en constructieve manier. We zijn ons ervan bewust dat we sommige elementen nog moeten herbekijken maar dat we er na dialoog uit zullen komen", besluiten ze vredelievend.