🎥 Percy Tau is het scoren dan toch nog niet verleerd

Voorlopig was de passage van Percy Tau bij Brighton nog geen groot succes maar het scoren is hij toch nog niet verleerd.

De voormalige smaakmaker van Union, Anderlecht en Club Brugge ging normaal het mooie weer maken in de Premier League bij Brighton. Tot op heden was dit nog geen groot succes. Zo slaagde hij er nog niet in de scoren tot deze namiddag.

Brighton won met 3-1 van Luton Town in een vriendschappelijke wedstrijd. Percy Tau kon zich voor de eerste maal op het scorebord werken. Het was ineens een pareltje!