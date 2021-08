OFFICIEEL Marko Arnautovic komt terug naar de Serie A

Het was al eventjes een gespreksonderwerp en nu is het ook officieel. Marko Arnautovic speelt volgend seizoen in de Serie A.

De Oostenrijker liet zich op het afgelopen EK geregeld zien. Hij verlaat China en komt terug in de Serie A spelen. Arnautovic speelde eerder al voor FC Twente, Werder Bremen en Inter Milan. Vanmiddag werd hij voorgesteld bij het Italiaanse Bologna. ✍️ | 𝐔𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄#Arnautovic è un nuovo giocatore del Bologna 🤩



🟥 𝗕𝗘𝗡𝗩𝗘𝗡𝗨𝗧𝗢 𝗠𝗔𝗥𝗞𝗢 🟦#ForzaBFC #WeAreOne — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) August 1, 2021