Officieel: Virton haalt ex-spelers van Lierse K. en Anderlecht naar de Gaume

Eerder op de dag stelde Virton met Pinga al een spits voor, met Jonas Vinck en Timothy Martin heeft de 1B-club nu ook een defensieve versterking beet.

Jonas Vinck is een 25-jarige verdediger, die zowel centraal als op rechts geposteerd kan worden. Bij AA Gent schopte Vinck het tot de beloften, waarna hij onder meer voor Deinze, Lierse K. en Roeselare uitkwam. Sinds september 2020 zat Vinck zonder club, maar nu kan hij toch opnieuw in 1B aan de slag bij Virton. De ploeg uit de Gaume verkeert zoals bekend nog steeds in acute spelersnood.

Met Timothy Martin (20) haalt Virton een jonge doelman in huis. Martin was in de jeugd al actief bij Virton, waarna hij via Anderlecht bij AA Gent belandde. Afgelopen seizoen was hij derde doelman bij het Franse Nîmes.

Eerder op de dag presenteerde Virton met Aimery Pinga ook al een nieuwe spits. Dat kan u hier nalezen.