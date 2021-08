OFFICIEEL: Excelsior Virton strikt voormalig Zwitsers jeugdinternational

Virton heeft nog dertien dagen de tijd om een valabel elftal tussen de lijnen te krijgen voor de openingsspeeldag in 1B. Maandag stelde de ploeg uit de Gaume alvast een nieuwe spits voor.

Aimery Pinga komt transfervrij over, nadat zijn aflopend contract bij FC Sion onlangs niet verlengd werd. Pinga (23) is een voormalig Zwitsers jeugdinternational.

In 34 wedstrijden in de Zwitserse hoogste klasse was Pinga goed voor vier doelpunten en twee assists.

Afgelopen weekend stelde Virton met Din Sula en Keres Masangu ook al twee nieuwkomers voor.