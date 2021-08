OFFICIEEL: Westerlo geeft oude bekende kans na geslaagde proefperiode

Mamoutou N'Diaye ondertekende zopas een contract voor twee seizoenen bij Westerlo. De 31-jarige middenvelder maakte indruk tijdens zijn proefperiode.

De naam Mamoutou N'Diaye zou een belletje kunnen doen rinkelen. De Malinese centrale middenvelder speelde in ons land eerder al voor AA Gent, Bergen, Zulte Waregem en Antwerp. Met de Great Old dwong N'Diaye in 2017 promotie naar de Jupiler Pro League af.

Na weinig succesvolle omzervingen in Saoedi-Arabië, Roemenië en Spanje belandt nu N'Diaye in de stille kempen. Hij brengt heel wat ervaring met zich mee naar het Kuipke. Zo speelde de Malinees 80 duels in de Jupiler Pro League en 65 duels in 1B.