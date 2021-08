Stilaan duidelijkheid in toekomst Eriksen? 'Italiaans onderzoek kan maanden duren, maar deze topclub gooit de reddingsboei'

De toekomst van Christian Eriksen bij Inter Milano FC blijft onzeker. De Deense middenvelder kreeg een defribillator ingeplant, maar mag daar volgens de Italiaanse reglementen niet mee voetballen.

La Gazzetta dello Sport weet dat Christian Eriksen de komende dagen onderzoeken zal ondergaan om na te gaan of hij zonder defribillator kan voetballen. Ook de medische commissie van de Italiaanse voetbalbond moet vervolgens nog haar fiat geven.

Zo’n procedure kan echter maanden duren en volgens het Italiaanse voetbalreglement mag een speler met een defribillator geen profvoetbal spelen. Dat reglement is er bijvoorbeeld niet in Nederland of België.

Terugkeer naar ArenA?

AFC Ajax heeft zich alvast gemeld om Eriksen terug naar Amsterdam te halen. De middenvelder voetbalde tussen 2010 en 2013 al voor de Ajacieden vooraleer hij zijn transfer naar Tottenham Hotspur maakte.