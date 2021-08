Brazilië haalt derde opeenvolgende Olympische finale

Brazilië heeft zonet de halve finale van het voetbaltoernooi op de Olympische Spelen gewonnen. In de strafschoppen klopten ze het dappere Mexico.

Op de Olympische Spelen van 2012 in Londen klopten de Mexicanen verrassend de Brazilianen met 2-1 in de finale. Vandaag, op de Olympische Spelen in Tokio, stonden beide ploegen opnieuw tegenover elkaar, maar nu in de halve finale. Na negentig minuten stond het 0-0 en ook in de verlengingen viel er geen doelpunt. Brazilië klopte de Mexicanen uiteindelijk met strafschoppen en gaan zo door naar de finale.

Voor de Brazilianen is het al hun derde Olympische finale op een rij. In 2012 verloren ze van Mexico, in 2016 wonnen ze in hun thuisland van Duitsland en deze zaterdag spelen ze hun derde finale op een rij. Dat zal tegen Spanje of Japan zijn.