Kan Genk zijn voet naast Shakhtar Donetsk zetten? "De sleutel ligt bij Paul Onuachu"

Met Shakhtar Donetsk treft Racing Genk een tegenstander van formaat. De Oekraïners versloegen afgelopen seizoen Real Madrid tot twee keer toe op het kampioenenbal, maar grepen in eigen land naast de landstitel. Genk walste eind vorig seizoen door de play-offs, maar kon dit seizoen nog niet winnen.

Voetbalkrant.com blikte met Eric Van Meir vooruit naar de confrontatie tussen de Belgische en Oekraïense vicekampioen. "Donetsk is een vaste waarde in de Champions League, al is het tegelijkertijd ook een teken aan de wand dat ze deze voorronde moeten spelen. Het is belangrijk dat Genk geloof in eigen kunnen heeft en lef toont. Ze waren de beste ploeg in de play-offs en beschikken over heel wat talent. Ito, Bongonda, Trésor doet het heel goed, maar de belangrijkste factor wordt in mijn ogen Paul Onuachu", aldus Van Meir.

De Gouden Stier werd vrijdag uit de selectie gehouden tegen Standard wegens mentaal niet klaar. "Als Paul niet lacht, weet je dat er een probleem is", vertelde Van den Brom. De lach was terug (zie foto) en de Gouden Stier, die nog steeds zijn droomtransfer wil realiseren, krijgt tegen Donetsk de kans om zich op het grootste Europese toneel te tonen. Eric Van Meir: " De sleutel ligt bij hem. Tot dusver haalde hij nog niet zijn niveau van vorig seizoen, maar hij bezit alle kwaliteiten om eender welke ploeg in de problemen te brengen."

Meer focus, meer concentratie

In aanvallend opzicht beschikt Racing Genk dus over heel wat troefkaarten, maar verdedigend zal het wel een stuk secuurder moeten. Tegen KV Oostende slikte de bekerwinnaar vier doelpunten, drie ervan na een hoekschop. Ook tegen Club Brugge en Standard kreeg Vandevoordt op die manier een tegendoelpunt. "Zoiets speelt zeker mee in het hoofd. Spelers zijn geen dommeriken. Dat is iets wat dringend moet worden aangepakt, zoniet gaat het een eigen leven leiden. En moeilijk is dat niet, hoor. Elke speler moet gewoon zijn verantwoordelijkheid nemen bij die stilstaande fases en iets meer focus, iets meer concentratie tonen", besluit Eric Van Meir.