Ibrahimovic had ongelooflijke transferplannen deze zomer

De Zweedse international (118 caps, 62 goals), Zlatan Ibrahimovic, is 39 jaar, maar nog steeds niet te oud om op heel hoog niveau te blijven presteren. Deze zomer was hij zelfs van plan om terug te keren naar zijn voormalige club, PSG.

Zlatan Ibrahimovic (39) wilde deze zomer terugkeren naar Paris Saint-Germain, aldus de Franse krant Le Parisien. Hij heeft nog steeds veel vrienden binnen de club zoals Verratti en Dario Forte, die al heel lang zijn persoonlijke fysiotherapeut is. De zaakwaarnemer van Ibrahimovic, Mino Raiola, zocht in het voorjaar serieus uit of een terugkeer naar de Franse hoofdstad mogelijk was.

Leonardo Nascimento de Araujo, de sportief directeur van PSG, sloeg deze aanbieding echter beleefd af en had andere plannen voor de club (verlengingen van Neymar, Di Maria, Draxler en misschien Mbappé). De Zweedse reus had kennis genomen van deze beslissing en verlengde zijn contract bij AC Milan tot juni 2022.