Zulte Waregem versterkt zich met Gambiaans talent

Zulte Waregem begon met een teleurstellende 1 op 6 aan het nieuwe seizoen. De kern versterken met nog enkele transfers is dus geen overbodige luxe. Alieu Fadera, een 19-jarig talent uit Gambia, werd vandaag voorgesteld als aanwinst op de linkerflank.

Alieu Fadera is de naam van de allernieuwste aanwinst van Zulte Waregem. De 19-jarige Gambiaan komt over van FK Pohronie, een ploeg uit Slowakije. Vorig seizoen kwam de flankaanvaller 22 keer in actie voor de Slowaakse eersteklasser. Daarin wist Fadera vijf keer te scoren en ook vijf assists af te leveren.

Fadera tekende een contract voor vier jaar bij Zulte Waregem. CEO van Zulte Waregem, Eddy Cordier, liet alvast dit weten op de site van de club: "Met de komst van Alieu Fadera zijn we tevreden dat we opnieuw een talentvolle speler de kans kunnen geven zich verder te ontwikkelen op het hoogste niveau. Deze jonge speler kan voorin overal worden uitgespeeld en liet alvast op fysiek en atletisch vlak een veelbelovende indruk".