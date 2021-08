Braziliaans international heeft zijn contractverlenging beet bij Liverpool

De 28-jarige doelman Alisson Becker heeft zijn contract bij The Reds verlengd tot 2027.

Becker is erg blij met zijn contractverlenging. "Mijn familie en ik zijn heel gelukkig hier in Engeland", laat hij weten op de clubsite. "Ik ben blij dat ik verder kan gaan met datgene wat ik hier bij de club opgebouwd heb. Het was geen moeilijke beslissing voor mij om te verlengen."

Alisson kwam in de zomer van 2018 over van het Italiaanse AS Roma. Sindsdien is de Braziliaan vaste keus onder de lat in het elftal van manager Jürgen Klopp.

"We moeten onszelf hoge doelen stellen en er alles aan doen om die te behalen. Dat betekent het winnen van de Champions League, Premier League en alle bekers", zegt een ambitieuze Alisson Becker.