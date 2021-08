Wesley Hoedt heeft niets te klagen in de slaapkamer: "Hij was dat niet gewend, dat het elke keer feest is in bed"

Wesley Hoedt is de nieuwe rots in de branding bij Anderlecht. Emma Heesters, zijn bekende vriendin, onthulde in Beau Monde enkele sappige geheimen.

Dat Wesley Hoedt, centrale verdediger van Anderlecht, niets te klagen heeft in de slaapkamer blijkt in een interview van Emma Heesters, zijn vriendin, in Beau Monde. Ze vertelt er over de lingerie die ze draagt: "Ik kan er niet tegen als de beha en de string niet bij elkaar passen". Ook als ze niet bij haar vriend is draagt ze lingerie: "Dat draag ik gewoon voor mezelf".

"Hij was dat niet gewend, dat het elke keer feest is in bed. Ja, ik heb misschien een keurig imago, maar Wesley weet inmiddels wel beter. Sensualiteit is belangrijk voor me; het is krachtig om als vrouw in de slaapkamer jezelf te durven zijn. Lingerie is daar een belangrijk onderdeel van", stelt Emma Heesters in Beau Monde.