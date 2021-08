Deal is rond én medische proeven zijn achter de rug: Anderlecht is nog een overbodige speler kwijt

Michel Vlap gaat voor FC Twente voetballen. Het is wachten op de officiële aankondiging, maar de middenvelder is vanmiddag al aangekomen in zijn thuisland.

Het was al langer duidelijk dat Michel Vlap geen toekomst meer heeft bij RSC Anderlecht. Vincent Kompany nam hem de voorbije weken zelfs niet op in de wedstrijdselecties. Al is er een oplossing gevonden. Vlap gaat de komende maanden op huurbasis voor FC Twente voetballen. De deal is nog niet officieel, maar Tubantia laat weten dat de middenvelder vanmiddag zijn medische proeven heeft afgelegd en morgen zelfs al op training wordt verwacht. Loon? De voorbije dagen werd intensief onderhandeld tussen Anderlecht en Twente. Peter Verbeke wou namelijk dat de Tukkers een deel van het loon van Vlap overnemen. Over een mogelijke aankoopoptie zijn momenteel geen details gekend.