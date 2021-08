Bij Rubin Kazan regende de namen en rugnummers van hun shirt

Een opmerkelijk tafereel bij voorrondeduel van Rubin Kazan in de Conference League. Daar regenden de rugnummers- en namen donderdagavond van het shirt. De Russische club moest improviseren en hanteerde de stift. Een van de shirts is nu voor een mooi bedrag geveild!

Het duel zelf eindigde op 0-0, volgende week donderdag staat de terugwedstrijd op het programma bij Rubin Kazan.

There’s a slight argument going on about what’s permissible and what is not #RakowRubin pic.twitter.com/UsfcrT5FHx

The Auction has finished -@Nik_Football_ has the top bid for this exclusive jersey from the match #RakowRubin!🖊😉



42,500₽ (492€) will be donated to charity, more details will follow!🙏🏻



Thank you all for your participation!🤝 pic.twitter.com/2Bz2nPOMbu