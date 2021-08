OFFICIEEL: KVC Westerlo heeft nieuwe versterking beet met Ivoriaanse aanvaller

KVC Westerlo wil dit seizoen meedoen voor promotie naar 1A en de club is daarom op zoek naar versterkingen. Via deze zoektocht zijn ze uitgekomen bij Fernand Gouré. De 19-jarige Ivoriaan werd deze ochtend voorgesteld.

KVC Westerlo heeft een nieuwe aanvaller binnengehaald. De Belgische club heeft namelijk Fernand Gouré weggeplukt bij Maccabi Netanya, een club uit Israël. Westerlo heeft zijn nieuwe versterking deze ochtend voorgesteld.

Fernand Gouré was het voorbije seizoen goed voor 3 doelpunten in 15 wedstrijden in de Israëlische competitie. Hij tekende bij Westerlo een contract tot 2025.