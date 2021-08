Kenneth Pérez Dahl Jensen: "Haal Eriksen toch binnen in je ploeg"

Christian Eriksen beleefde op het afgelopen EK de absolute horror toen hij een hartstilstand kreeg op het veld.

Even werd gevreesd voor zijn leven, maar dankzij een defibrillator moet alles weer in orde komen. Toch wat het dagelijkse leven betreft. Professioneel voetballen met een defibrillator is echter een groot probleem. In weinig landen is het toegelaten.

In Nederland kan het echter wel en de Deense ex-voetballer Kenneth Pérez Dahl Jensen kijkt dan in de richting van Ajax. “Zou het voor Ajax geen optie kunnen zijn om te onderzoeken of ze hem aan de selectie kunnen toevoegen?”, zegt hij bij ESPN.

En dat kan eigenlijk vrij simpel, want concurrentie is er niet. "Inter zal denken: oké. Je kunt nog zoveel verdienen, maar als je niet mag voetballen. Laten we zeggen dat hij acht miljoen verdient. Dan moet Inter hem acht miljoen geven, terwijl hij niet mag voetballen. Het gaat er sowieso meer om dat hij weer lekker kan voetballen."