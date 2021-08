Ex-speler van Anderlecht en Terek Grozny wil zich nog eens bewijzen bij Rupel Boom: "Nog een keertje in eerste klasse spelen"

Kanu maakte zo'n tien jaar geleden furore bij RSC Anderlecht. De Braziliaanse middenvelder gaat komend seizoen voor Rupel Boom voetballen. Maar hij legt de lat meteen hoog.

“Ik wil bij Rupel Boom bewijzen dat ik nog steeds iets in mijn mars heb”, legt de 33-jarige Braziliaan zijn opvallende transfer uit in Het Nieuwsblad. “Ik ben er zeker van dat ik de club kan helpen om de ambities waar te maken.”

Maar ook zelf heeft de voormalige speler van onder meer RSC Anderlecht en Terek Grozny. “Ik kan centraal op het middenveld nog een rol van betekenis spelen in België. Het is mijn droom om nog een keertje in eerste klasse te voetballen.”