Marc Degryse ziet Club voor 'menselijke test' staan: "Gesprek aangaan met Dost, ik zou Lang niet laten gaan"

Club Brugge heeft na drie speeldagen 5 op 9. Het staat voor een 'menselijke test', meent Marc Degryse. Niet die resultaten van die eerste matchen op zich zijn een belasting, wel de sleet die al eens op de relaties kan komen. Tussen trainer en bestuur, tussen trainer en spelers.

"Na de late gelijkmaker van Cercle, en bij het zien van de lange gezichten bij Club Brugge, dacht ik bij mezelf: 'De komende maanden in het Basecamp worden vooral een menselijke test voor Club'. Ik bedoel daarmee: een test voor de relatie tussen trainer en management, tussen trainer en spelers. De verdienste van Club wordt tegelijkertijd de valstrik", zegt Degryse in HLN.

De ex-voetballer legt het verder uit. "Club heeft de voorbije jaren de lat voor zichzelf enorm hoog gelegd. Ik wil na amper drie speeldagen geen druk leggen. Dat zou onzin zijn. De hele club en trainer verdienen veel krediet. Ik ben wél benieuwd hoe de verschillende karakters met die mentale belasting om zullen gaan."

© photonews

"Zo is het opvallend dat Clement sinds de tweede helft op Union Dost naast de ploeg zet", merkt Degryse op. "Uitgerekend de speler die Clement zes maanden geleden zijn ontbrekende schakel noemde. Ik vind dat het management het gesprek moet aangaan met Dost. En dan is er ook de figuur van Noa Lang. Hij was tegen Cercle opnieuw een hele match heel duidelijk in zijn emoties. Ik zou hem niet laten gaan."

Een vertrek van Lang zou moeilijk op te vangen zijn. "Hij is té belangrijk voor dit elftal." En hoe functioneert de trainer verder? "Clement begint aan zijn derde seizoen. Het risico dat sleet komt op de relateis bestaat. Als daar op een verstandige, volwassen manier wordt mee omgegaan, dienen er geen problemen te komen."

De trainer zou ook bij het bestuur kunnen aandringen op versterking en dat zou niet eens onbegrijpelijk zijn. "Persoonlijk vind ik dat Club nog twee, drie serieuze versterkingen moet binnenhalen in het offensieve gedeelte." Een belangrijke rol tijdens deze test ziet Degryse weggelegd voor de aanvoerder. "Het is belangrijk dat Vormer iedereen blijft steunen."