OFFICIEEL: Anderlecht stalt Michel Vlap in de Nederlandse Eredivisie

Michel Vlap zal dit seizoen niet meer in een paars-wit shirt te zien zijn. De Eredivisie wacht op de Anderlecht-speler. De Nederlander werd vorig seizoen al uitgeleend aan het Duitse Bielefeld. Nu gaat de middenvelder op huurbasis bij Twente voetballen.

"RSC Anderlecht en FC Twente zijn tot een akkoord gekomen over de huur van Michel Vlap. De middenvelder zal voor een seizoen bij de Tukkers spelen", staat op de site van RSCA te lezen. "Vlap kwam in 2019 over van SC Heerenveen naar Anderlecht. De Nederlander kwam in 36 wedstrijden in actie en wist 11 doelpunten te scoren."

Anderlecht wenst hem alvast veel succes in Enschede. De interesse van FC Twente in Vlap is al een tijd gekend en nu is zijn uitleenbeurt dus helemaal afgerond. Voor Vlap is het dus een terugkeer naar zijn thuisland sinds hij in 2019 de Nederlandse competitie ruilde voor de Belgische.

FC Twente eindigde vorig seizoen op een tiende plaats in de Eredivisie. Het speelt komende zaterdag thuis zijn eerste competitiematch van het nieuwe seizoen uit bij Fortuna Sittard.