OFFICIEEL: Union huurt Japanner van club uit de Premier League

Union is aan een sterk seizoensbegin bezig, maar toch heeft de promovendus nog een nieuwe speler binnengehaald. De club huurt namelijk Kaoru Mitoma van Engelse Premier League-club Brighton & Hove Albion.

Kaoru Mitoma is pas sinds deze zomer eigendom van Brighton & Hove Albion, want het voorbije seizoen kwam hij in eigen land nog uit voor Kawasaki Frontale. Mitoma was deze zomer ook nog aan het werk op de Olympische Spelen, waar hij vierde werd met Japan.