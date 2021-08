Rel rond boete voor amateurclub uitgeklaard: niet Croky die schadeclaim ingediend heeft

De rust kan weer over de Croky Cup neerdalen. Amateurclub Diegem Sport liet weten een boete te moeten betalen aan Croky omdat het een afbeelding van de chipsfabrikant geplaatst had op haar website. Die informatie is niet volledig correct, blijkt nu.

Vele voetballiefhebbers waren ongetwijfeld onthutst toen ze lazen dat het bedrijf achter de Beker van België zulke boetes zouden uitdelen aan amateurclubs. De zaak zit uiteindelijk toch iets anders in mekaar. "Diegem Sport ontving een claim van een derde partij vanwege het oneigenlijke gebruik van een auteursrechtelijk beschermde foto in een artikel op hun website over de Croky Cup", staat te lezen in een mededeling van de Pro League. Situatie uitgeklaard Het is dus niet Croky dat Diegem een boete oplegde. "Croky, de Pro League en de KBVB benadrukken graag nog eens het belang van de amateurclubs voor de sportieve uitstraling en charme van de Croky Cup. Alle partijen hopen hiermee de situatie uitgeklaard te hebben." Volgens Het Nieuwsblad kreeg Diegem Sport een factuur van fotoagentschap Belga voor het gebruiken van de bewuste foto en werd deze inmiddels ook betaald.