In de nasleep van de transfer van Messi: uitlatingen over toekomst Mbappé en acties van Real-voorzitter

Lionel Messi is speler van PSG: het is het nieuws van de dag. Zijn transfer brengt nog andere vragen met zich mee. Wat betekent dit nu voor de toekomst van Kylian Mbappé? En werd Barcelona beïnvloed door de voorzitter van Real om Messi te laten gaan?

Lionel Messi gaat dit seizoen dus voor PSG voetballen, maar het is niet noodzakelijk gezegd dat de Argentijnse superster ook ploegmaat van Kylian Mbappé zal zijn. Mbappé flirt immers met een overstap naar Real Madrid. "Mbappé zegt dat hij in een ploeg wil spelen die prijzen kan pakken. We hebben zonet de beste voetballer ter wereld aangetrokken. Er is geen reden meer om bij PSG weg te gaan", zegt voorzitter Al-Khelaifi.

Een duidelijke boodschap aan Mbappé. Real, de ploeg waar hij eventueel naar toe zou kunnen gaan, zou op een bepaalde manier ook betrokken zijn met de verhuis van Messi naar Parijs. Het gerucht doet de ronde dat Real-voorzitter Florentino Pérez ingepraat zou hebben op Barcelona-voorzitter Laporta op Messi te laten vertrekken, om zo in de toekomst toch de Super League tot leven te kunnen roepen?

Pérez heeft inmiddels op deze theorie gereageerd. "Het is onmogelijk dat ik invloed zou hebben op het vertrek van Lionel Messi of op eender welke andere beslissing genomen door FC Barcelona", stelt Pérez.