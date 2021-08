Bornauw wil naar het WK in Qatar met de Rode Duivels: "Net zo goed doen als gouden generatie"

Sebastiaan Bornauw maakte in Duitsland de overstap van FC Köln naar Wolfsburg. Hij blijft dromen van de Rode Duivels.

Sebastiaan Bornauw heeft zijn debuut bij Wolfsburg, waar hij een contract van vijf seizoenen tekende, niet gemist. Bornauw mocht invallen en gaf even later de assist. Zijn aandacht is vooral gericht op de Bundesliga en de Champions League.

Maar eerst mikt hij op een basisplaats. “In een grote club is er onvermijdelijk meer concurrentie”, klinkt het bij La Dernière Heure. “Het zal aan mij zijn om dagelijks te laten zien waartoe ik in staat ben. Er komt het kampioenschap en de Champions League, dus er zullen mogelijkheden zijn."

Maar ook spelen voor de Rode Duivels blijft in zijn hoofd zitten. “Ik weet dat als ik het goed doe bij mijn club, er een beloning kan zijn door opgeroepen te worden. Zij zijn op dit moment de gouden generatie en wij zullen het net zo goed moeten doen als zij. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat er goede jongeren met kwaliteit zijn. We moeten heel hard werken en dan zien we wel wat er gebeurt.”