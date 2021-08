Staat er een afkoopclausule in contract van Lang? 'Voor dit bedrag is Nederlander van Club Brugge te koop'

Noa Lang is één van de spelers van Club Brugge waarvoor Philippe Clement de dagen tot het einde van de mercato aan het aftellen is. Ondertussen blijft dat de Nederlander een afkoopsom in zijn contract heeft staan.

Sevilla FC en Leeds United waren deze zomer al concreet voor Noa Lang. De Spanjaarden haakten af op het prijskaartje van de Nederlander, terwijl Leeds United momenteel de nodige fondsen aan het zoeken is om een bod te doen. Volgens de Engelse media weten geïnteresseerde clubs overigens wat ze voor Lang moeten betalen. De Nederlander zou namelijk een afkoopsom van 23 miljoen euro in zijn overeenkomst met Club Brugge hebben staan. Sportieve aderlating Die geruchten zijn niét bevestigd, maar die som is wel min of meer het prijskaartje dat Club Brugge rond de nek van de aanvaller heeft gehangen. Al spreekt het voor zich dat een vertrel van Lang een enorme sportieve aderlating voor blauw-zwart zou zijn.