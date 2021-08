Padelclub waar Franck Berrier hartstilstand kreeg legt uit wat er allemaal gebeurde

Franck Berrier overleed afgelopen nacht na een hartstilstand. Die liep hij op bij een padelclub in Kortemark.

Dirk Mergaert van TC Kortemark reageert enorm aangeslagen na het overlijden van Franck Berrier. “We leven enorm mee met alle vrienden en familie van Franck. Hij was hier gisterenavond bij ons te gast in het kader van een tornooi met 240 spelers dat over drie weken gespreid is. Francks poule trad deze week aan en gisteren moest hij twee wedstrijden afwerken”, vertelt Mergaert aan KW.

Berrier zakte volgens Mergaert om 22.10 euro plots in elkaar. “Onze wedstrijdleider Karel Van Haute en Frederic Opsomer hebben meteen gereageerd en reanimeerden Franck ter plekke. Ook ons AED-toestel werd erbij gehaald. Daarmee konden we in het verleden al vier keer iemand succesvol reanimeren. Ook Joren Willaert, een arts die bij onze club lid is, hielp aan de reanimatie mee.”

De MUG-diensten kwamen een kwartier later ter plekke. “Ook zij probeerden Franck nog een half uur lang ter plekke te reanimeren. Uiteindelijk werd hij overgebracht naar AZ Delta in Roeselare, maar alle geboden hulp mocht helaas niet baten. Onze club is erg geraakt door het overlijden van Franck. Dit was de eerste keer dat we hem bij ons over de vloer kregen.”