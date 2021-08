Verschaeren tevreden met vormpeil, Kompany blikt vooruit op volgende tegenstander

Gisterenavond toonde Anderlecht nog maar eens dat het te sterk is voor het Albanese Laçi. Na een 0-3 winst in de heenwedstrijd won paars-wit ook de terugwedstrijd met 2-1. Yari Verschaeren en Vincent Kompany reageerden na de wedstrijd.

Yari Verschaeren kreeg gisteren wat rust van Vincent Kompany en begon op de bank. Na 55 minuten mocht hij het veld betreden voor een moegestreden Benito Raman. Verschaeren had slechts een kwartier nodig om het verschil te maken. Twintig minuten voor tijd werd hij weggestuurd door Josh Cullen, ging hij rond Laçi-doelman Sherri heen en legde hij de 2-0 vast. "Het kan natuurlijk altijd beter, maar ik ben goed aan het seizoen gestart", vertelde Yari Verschaeren na de wedstrijd. "Wel wil ik nog beslissender worden en ook op fysiek vlak nog wat verbeteren. Ik zou zeggen dat ik op een vormpijl zit van 85%, ik voel me echt goed", vertelde de 20-jarige aanvallende middenvelder.

Vincent Kompany was na de wedstrijd niet in de wolken. "Het was verre van perfect vandaag, maar we zijn bezig met een heropbouw. Het is belangrijk dat dit de laatste heropbouw wordt voor Anderlecht. We zijn nog niet de beste ploeg van België, maar daar werken we aan", vertelde de coach van paars-wit. "Als ik de progressiemarge inschat is die gelijkaardig aan die van vorig seizoen. Op vlak van kwaliteit staan we momenteel verder dan vorig seizoen. Nu nemen we enkel nog een stap achteruit als we er daarna twee vooruit gaan", besloot de coach.

De wedstrijd tegen Laçi was nog maar net gedaan of Vincent Kompany was al vooruit aan het blikken op de volgende wedstrijd in de Conference League. In de laatste voorronde voordat de groepsfase echt begint neemt Kompany's ploeg het op tegen het Nederlandse Vitesse. "Vitesse is een ander niveau, ze deden het goed in Nederland. Er lopen echt enkele spelers rond met kwaliteiten. Er komt ook meer druk op te staan, want het blijft een kwalificatieronde. Voor de supporters is Vitesse ook een mooie affiche", besloot de coach.