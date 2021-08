Blijft Eupen ongeslagen na wedstrijd tegen STVV?

Eupen is sterk aan het nieuwe seizoen begonnen. De ploeg is nog ongeslagen met 5 op 9 en vanavond proberen ze deze reeks verder te zetten tegen STVV. De Kanaries hebben voorlopig 4 op 9.

Eupen maakt indruk bij het begin van dit seizoen. Het speelde al wedstrijden tegen Club Brugge en Anderlecht, maar toch zijn de Panda's nog steeds ongeslagen. Met Stef Peeters als dirigent heeft Eupen voorlopig 5 op 9.

Ook STVV is goed aan het nieuwe seizoen begonnen, want de Kanaries tellen slechts één punt minder dan Eupen. Vorig weekend werd wel voor het eerst verloren (tegen Zulte Waregem) en het is dus nog maar de vraag of STVV de draad terug kan oppikken aan de Kehrweg.

Kan Eupen de drie punten thuishouden?