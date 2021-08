Wilfried Van Moer windt er geen doekjes om: "Ik reken hen niet meer bij de topploegen"

Ondanks de 2-5-nederlaag van afgelopen weekend is Wilfried Van Moer niet pessimistisch over wat hij bij Standard ziet.

Standard doet het met een jonge ploeg in de Jupiler Pro League, zeker achterin. Dat viel op tegen Antwerp. “Als je die match efficiënt bent, wordt het 5-5 of 4-5”, zegt Van Moer aan HBVL.

Volgens Van Moer zijn de Rouches dan ook een deel van hun statuut kwijt. “Ik reken dit Standard niet meer bij de topploegen. In de huidige situatie zijn ze een goede middenmoter. Zo'n pandoering kan zeker nog eens voorkomen.”

Volgens Van Moer is dat logisch en ook niet erg. Het gaat uiteindelijk maar om drie punten die weg zijn. “Je moet dat niet dramatiseren. Jonge spelers zijn nu eenmaal wisselvallig, ook al hebben ze veel talent. Afwachten of de supporters en het bestuur daarmee kunnen leven. Misschien tonen ze begrip, omdat je met jeugd speelt. Maar na een tijd is dat over.”