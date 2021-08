Jordi Condom zet extra druk op bestuur Seraing: "Anders gaan we ons niet kunnen redden"

Seraing ging op speeldag 4 met 2-3 in eigen huis onderuit tegen KV Oostende. Na de wedstrijd zette coach Jordi Condom de nodige druk op het bestuur.

De coach van Seraing had eerder al om nieuw bloed gevraagd, maar tot op heden zijn er nog geen versterkingen weten te landen.

Zonder extra spelers ...

Na de nederlaag tegen Oostende liet Condom zich uit over de zaak: "Ik heb jongelingen op de bank zitten om wissels te doen. We moeten op alle posities extra spelers hebben."

"Met extra aanwinsten kunnen we ons redden. Met deze kern gaat dat heel moeilijk worden. We moeten snel handelen, want de matchen volgen elkaar snel op."