Waarom Real Madrid héél zeker is van komst Mbappé: 'Aan deze eisen kan zelfs PSG niet voldoen'

Waar ligt de toekomst van Kylian Mbappé? Bij Real Madrid hebben ze er héél véél vertrouwen in dat de Fransman volgend seizoen gratis kan worden opgepikt. De eisen van de aanvaller zijn namelijk te zwaar om dragen.

Kylian Mbappé wil namelijk de grootverdiener zijn. Om u een idee te geven: Neymar en Lionel Messi verdienen vandaag het driedubbele van de Fransman, terwijl PSG het niet kan verantwoorden om ook Mbappé erbij te gooien.

En dus weigert Mbappé zijn aflopende contract te verlengen. Dat staat te lezen in de Spaanse kranten. Real Madrid ziet het allemaal graag gebeuren. De Koninklijke weet dat Mbappé naar Spanje wil komen en wacht geduldig af tot één juli 2022.

Loon én tekenbonus

Op dat moment kan Mbappé namelijk gratis worden opgehaald in het Parc des Princes. Op die manier is er meteen ruimte voor zijn loon én voor een extra tekenbonus. Op die manier is Florentino Perez zeker dat de aanvaller zich nog een seizoen koest kan houden.