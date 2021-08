Courtois is héél blij met nieuw contract: "Als ik hier al die exemplaren zie staan... wil ik snel de Champions League winnen"

Thibaut Courtois heeft zijn contract bij Real Madrid verlengt tot 2026. De Rode Duivel zal in dat geval tot zijn vierendertigste het doel van het Estadio Santiago Bernabeu verdedigen. "Het voelt schitterend dat de mensen hier me ook tot die tijd in doel zien staan."

Een contract tot 2026 bij de grootste club ter wereld, inclusief een jaarloon van tien à twaalf miljoen euro. Een mens zou voor minder blij zijn. "Maar ik hou echt van Madrid. En ik hou echt van Real Madrid. Het is een droom om voor zo'n koninklijk instituut te voetballen." "Ik zie dit nieuwe contract als een beloning voor mijn prestaties van vorig seizoen", aldus Thibaut Courtois bij VTM Nieuws. "We wonnen dan wel geen prijzen, maar zelf haalde ik een hoog niveau. Al wil ik hier snel de Champions League winnen. Als je hier al die exemplaren ziet staan." (lacht) Overal waar je komt voel je de grandeur van Real Madrid Het blijft een prestatie: de onbetwiste nummer één zijn van De Koninklijke. "Overal waar je komt voel je de grandeur van de club. Al moet je wel om kunnen gaan met de torenhoge verwachtingen. Maar eens dat lukt is het één van de meest geweldige plaatsen om te zijn."