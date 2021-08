Officieel: Manuel Locatelli trekt naar Juventus

Juventus is na een teleurstellend seizoen uit op revanche. De supporters moesten er lang op wachten, maar de Oude Dame presenteert nu hun eerste topaanwinst. Manuel Locatelli zal de selectie vervoegen.

De 23-jarige Italiaan was vorig seizoen een revelatie in de Serie A en speelde zich op het EK in de kijker. Sindsdien kon hij rekenen op de interesse van enkele Europese topclubs. De transfer naar Juventus hing al een lange tijd in de lucht, maar is nu ook eindelijk officieel: “Jong, getalenteerd en een winnaar', klinkt het alvast op de clubkanalen.

Manuel Locatelli zal eerst voor twee seizoenen gehuurd worden, in de zomer van 2023 zal hij dan door Juventus definitief overgenomen worden. Na 99 wedstrijden voor Sassuolo zal hij de komende vijf jaar dus in Turijn voetballen. De Italiaanse grootmacht zal een bedrag rond de 35 miljoen euro moeten ophoesten.