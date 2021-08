Mooie mijlpaal voor Hannes Van der Bruggen: middenvelder heeft kaap van 300 wedstrijden bereikt

Hannes Van der Bruggen gaat al lang mee in de Jupiler Pro League. De 28-jarige middenvelder van Cercle Brugge heeft afgelopen weekend een symbolische mijlpaal bereikt in zijn carrière.

Hannes Van Der Bruggen, die sinds het begin van dit jaar bij Cercle Brugge aan de slag is, bereikte zondag tegen Anderlecht de symbolische kaap van 300 profwedstrijden. Het was pas zijn 15e wedstrijd voor Cercle Brugge, want daarvoor speelde hij 143 wedstrijden voor de Buffalo's (tussen 2011 en 2017) en 142 wedstrijden voor KV Kortrijk (tussen 2017 en 2021).