Kevin De Bruyne op shortlist prestigieuze individuele prijs

Kevin De Bruyne staat op de shortlist van de UEFA Men's Player of the Year 2020/2021. Daarin moet De Bruyne de strijd aangaan met Chelsea-spelers N'golo Kanté en Jorginho.

Kevin De Bruyne leidde Manchester City naar de Premier League-titel. In de finale van de Champions League moest onze landgenoot noodgedwongen naar de kant na een stevige charge van Rüdiger. Op het EK liet Kevin De Bruyne tegen Denemarken zijn klasse zien. In de achtste finale tegen Portugal raakte hij geblesseerd aan de enkel. Met gescheurde enkelbanden kwam hij in de kwartfinale tegen Italië toch in actie, maar het mocht niet baten voor de Rode Duivels.

De overige genomineerden zijn N'Golo Kanté en Jorginho, die met Chelsea die bewuste CL-finale winnend afsloten. Kanté kroonde zich zowel in de heen- als terugwedstrijd van de halve finale én in de finale van de Champions League tot Man van de Match, terwijl Jorginho met Italië ook nog het Europees Kampioenschap toevoegde aan zijn palmares.

De winnaar wordt donderdag 26 augustus bekendgemaakt tijdens de loting van de Champions League.

✨ NOMINEES: 2020/21 Men's Player of the Year ✨



🇧🇪 De Bruyne

🇲🇫 Kanté

🇮🇹 Jorginho



🗓️ #UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 26 August 2021 🏆 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 19, 2021

OFFICIAL: The top 10 nominees for the 2021 UEFA Men's Player of the Year award:



◉ Jorginho

◉ Kevin De Bruyne

◉ N'Golo Kanté

4️⃣ Lionel Messi

5️⃣ Robert Lewandowski

6️⃣ Gianluigi Donnarumma

7️⃣ Kylian Mbappé

8️⃣ Raheem Sterling

9️⃣ Cristiano Ronaldo

🔟 Erling Haaland — Squawka News (@SquawkaNews) August 19, 2021

Coach of the year

Ook de shortlist van UEFA Coach of the Year werd inmiddels vrijgegeven. Daarin gaat het tussen Italiaans bondscoach Roberto Mancini, Thomas Tuchel en Pep Guardiola.