Simon Kjaer komt nog eens terug op zwarte dag: "Ik deed het op instinct, maar ik ben geen held"

Op 12 juni zakte Christian Eriksen in elkaar tijdens Denemarken-Finland op het EK. Een tragedie kon ternauwernood vermeden worden, mede dankzij snel en accuraat ingrijpen van Simon Kjaer. Sinds die avond is de aanvoerder van Denemarken een nationale held.

In Corriere della Sera blikt de verdediger van AC Milan nog eens terug op die vreselijke dag. Kjaer zag hoe Eriksen neerzeeg, waarna hij meteen tot actie overging en zo een cruciale rol speelde. "Ik ben geen held, ik deed gewoon wat ik moest doen... puur op instinct, zonder erover na te denken. Iedereen zou dit gedaan hebben", aldus Kjaer.

"Het moest een feestdag worden voor ons, die eerste wedstrijd op een groot toernooi op eigen bodem. Het feestgejoel veranderde snel in een ongekende stilte. Het was de eerste keer dat dit mij overkomen is, en hopelijk ook de laatste..."

Op de vraag of niet élke voetballer reanimatietechnieken onder de knie zou moeten hebben, antwoordt Kjaer stellig. "Natuurlijk! Ik hoop dat wat met Christian gebeurde voor sensibilisering kan zorgen. Het is essentieel dat spelers weten wat ze in bepaalde situaties moeten doen. Het kan een leven redden", besluit Kjaer.