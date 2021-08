AA Gent blijft erin geloven, ondanks nederlaag: "Genoeg kwaliteit om ons te plaatsen"

Na een 1-0 nederlaag in Polen moet AA Gent volgende week donderdag vol aan de bak in de Ghelamco Arena.

"Deze wedstrijd vat een beetje ons seizoensbegin samen. We zijn de betere ploeg en krijgen kansen, maar hebben te weinig efficiëntie", aldus Laurent Depoitre na de 1-0 nederlaag bij Rakow.

Kwaliteit genoeg

"We moeten er vertrouwen in hebben, want we hebben de kwaliteiten om ons te plaatsen. En zeker voor ons publiek moeten we ons gewoon naar de poulefase weten te hijsen."

Depoitre zelf mocht nog eens in de basis beginnen: "Ik heb een moeilijk seizoen gehad vorig jaar, maar ik heb mijn kwaliteiten niet verloren. Ik ben nog niet 100%, maar ik krijg weer het goede gevoel aan de bal."