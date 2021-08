Anderlecht wil zich versterken met een Braziliaanse spits

Anderlecht wil graag zijn aanval nog versterken met een Braziliaanse spits die momenteel uitkomt voor Botafogo in Brazilië.

Anderlecht zou volgens Braziliaanse media interesse tonen in Rafael Navarro. De 21-jarige Braziliaanse spits speelt momenteel nog in eigen land voor Botafogo. Onder meer Lance schrijft dat Anderlecht Navarro aan de kern wil toevoegen. Anderlecht heeft alvast een voordeel in de onderhandelingen. Het contract van Navarro loopt eind dit jaar af bij Botafogo. Toch wil Anderlecht hem volgens de Braziliaanse media nu al binnenhalen.

Navarro heeft dit seizoen voor Bofogo 23 wedstrijden gespeeld waarin hij vijfmaal tot scoren kwam en zes assists gaf. Zo kwam hij gisteren nog tot scoren in het gelijkspel tegen Guarani.