Didier Deschamps denkt nu al aan duel met Rode Duivels: "Goed resultaat belangrijker dan oogstrelend voetbal"

Op 7 oktober spelen de Rode Duivels tegen Frankrijk in de halve finale van de Nations League, maar Deschamps is er al stevig mee bezig.

Frankrijk ging er op het EK uit tegen Zwitserland na strafschoppen. “Ik wou op het EK offensief beter voor de dag komen dan op het WK en wist dat ik daarvoor verdedigende stabiliteit zou verliezen, alleen had ik niet verwacht dat onze grote kracht - een vast blok - uiteindelijk onze zwakte zou worden”, zegt Deschamps aan L’Equipe

De uitschakeling is hard aangekomen. “Ik zoek geen excuses, ik ben de verantwoordelijke voor de nederlaag”, zegt Deschamps nog. “Het mocht ons nooit overkomen. Ik ben afgeweken van mijn oorspronkelijke ideeën. Het grote verschil tussen het WK 2018 en het voorbije EK was die defensieve stabiliteit. Er moet meer evenwicht in mijn elftal.”

Dat wil Deschamps tegen de Rode Duivels zeker weer in orde hebben. “Het is beter om wat steviger te staan en een goed resultaat te behalen dan oogstrelend voetbal na te streven waarbij resultaten dan uitblijven”, klinkt het nog.