Topscorer Eredivisie geniet serieuze buitenlandse interesse

Georgios Giakoumakis werd vorig seizoen topschutter in de Eredivisie, nu kan hij op buitenlandse interesse rekenen.

26 doelpunten: daarmee werd Giorgos Giakoumakis vorig seizoen topschutter bij VVV in de Eredivisie. Ondanks al die doelpunten degradeerde zijn ploeg toch naar de Nederlandse tweede klasse. De kans is niet erg groot dat de topschutter dit seizoen zal aantreden in de Keuken Kampioen Divisie. Hij geniet namelijk interesse uit het buitenland.

Algemeen directeur van VVV, Marco Bogers, liet aan NOS weten dat Celtic en Werder Bremen zich officieel hebben gemeld voor de spits. "Maar er zijn meer clubs die interesse tonen, dus het spel is nog niet gespeeld. We verwachten dat er nog meer op gang komt", legt hij uit. Voorlopig zou de spits graag naar Duitsland gaan. De vraagprijs voor Giakoumakis ligt om en bij de 3,5 miljoen euro. "Het moge duidelijk zijn dat als je na een coronajaar ook nog degradeert, de financiële situatie er niet rooskleuriger op wordt. Een transfer is geen absolute noodzaak, maar het zou voor alle partijen beter zijn als het doorgaat", besloot Bogers.