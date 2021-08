Kan Barcelona de weg naar het doel blijven vinden zonder Messi?

Barcelona opende onder leiding van Koeman vorige week het seizoen in La Liga met een mooie 4-2 overwinning tegen Real Sociedad. Door het vertrek van Messi zijn er nu meer dan ook vraagtekens bij de kwaliteiten waar Barcelona over beschikt. Maar Braithwaite deed e zorgen even vergeten!

Hoe zal de voorhoede van Barcelona er komend seizoen uit gaan zien?

In de eerste wedstrijd tegen Real Sociedad. Speelde Barcelona met Depay in de spits, Griezmann op rechts en Braithwaite op links. Ondanks de indrukwekkende prestatie van de Deen is het nog maar de vraag of hij tegen Athletic Bilbao zal mogen starten. De blessure van onder meer Coutinho en Ansu Fati zullen voorlopig misschien nog in zijn voordeel spelen.

Athletic Bilbao staat defensief sterk, maar weet de weg naar het doel moeilijk te vinden

Vorig seizoen was Athletic Bilbao de slechts scorende ploeg uit de linker helft van het klassement. De vraag is of ze hier dit seizoen verandering in kunnen brengen. De transfers die door de club doorgevoerd werden, lijken op het eerste zicht niet meteen voor versterking te zorgen. Spelers zoals Inaki Williams die al meerdere seizoenen bij de club spelen, kunnen steeds moeilijker hun tegenstanders verrassen.

Een uitwedstrijd in Bilbao is altijd een lastig te klaren klus

In de laatste vijf uitwedstrijden die Barcelona tegen Athletic Bilbao moest spelen, wisten de Catalanen slechts twee hiervan te winnen. En niet alleen Barcelona blijkt het lastig te hebben met deze verplaatsing. Vorig seizoen konden alleen zij, Real Sociedad, Real Madrid en Celta Vigo winnen op het veld van Bilbao.

Defensie van Barcelona zal scherp moeten zijn

Ondanks de goede prestatie tegen Real Sociedad, zal er nadien ook nog gesproken zijn geweest over de twee tegendoelpunten. Wanneer je mee wilt draaien in de strijd om de titel, zal het defensief ook op punt moeten staan. En momenteel zijn spelers als Eric Garcia en Sergino Dest, niet de spelers die het verwachte niveau van Barcelona kunnen brengen. De afwezigheid van Umtiti en Ter Stegen helpt natuurlijk ook niet.

Wat kunnen we verwachten in deze wedstrijd?

Het zal voor Athletic Bilbao kwestie zijn om zo lang mogelijk de nul op het bord te houden. Aanvallend zal het niet makkelijk worden om er meer dan twee te scoren in deze topper. Maar als ze defensief in eigen huis nog eens een goede prestatie kunnen neerzetten, dan zijn er zeker en vast mogelijkheden! Zoals eerder gezegd mist Barcelona op elke linie nog wel een belangrijke speler binnen hun selectie. Dus dit moet zeker hoop geven aan Athletic Bilbao.

Wat zijn de interessante weddenschappen?

In de laatste 5 ontmoetingen kon Barcelona maar liefst 4 keer winnen, al geeft dit een vertekend beeld. In de laatste 5 wedstrijden op Athletic Bilbao, wonnen ze slechts 2 keer. Weet Athletic Bilbao opnieuw een nederlaag te vermijden door minstens te winnen of gelijk te spelen? Dan krijg 1.98 keer je inzet bij betFIRST

In de laatste 6 onderlinge duels in Athletic Bilbao scoorden beiden teams slechts 1 keer. Zien we opnieuw een wedstrijd waar beiden teams niet in weten te scoren? Krijg 2.15 keer je inzet bij betFIRST!

Afgelopen seizoen speelde Barcelona steeds meer corners bij elkaar onder leiding van Koeman. Tegen Real Sociedad haalden ze opnieuw 2 corners meer dan hun tegenstander. Kunnen ze vandaag opnieuw de meeste corners bij elkaar speler? Dan krijg je 1.54 keer je inzet bij betFIRST!