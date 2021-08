OFFICIEEL: "De panter is er": Anderlecht huurt nieuwe spits van Italiaanse club

De administratieve en medische verplichtingen zijn achter de rug: Anderlecht heeft er een spits bij voor komend seizoen.

Anderlecht maakte zopas bekend dat ze de Ivoriaanse spits Christian Kouamé op huurbasis overnemen van het Italiaanse Fiorentina.

"Het is een jonge aanvaller die toch al wel ervaring heeft. Kouamé koppelt power aan snelheid, kwaliteiten die we graag nog wilden toevoegen aan de selectie. Net zoals Zirkzee heeft ook Christian bewust gekozen voor RSCA als een belangrijke stap in zijn verdere ontwikkeling", duidt sportief directeur Peter Verbeke de komst van Kouamé.

Ook de speler zelf is blij dat hij in Neerpede is aangekomen. "De manier van spelen zou me moeten liggen. De groep heeft duidelijk al wel wat kwaliteit en ik hoop de fans zo snel mogelijk te kunnen begroeten in het stadion", klinkt het.

Vorig seizoen speelde Kouamé nagenoeg elke week bij Fiorentina, al was hij ook vaak invaller. In net geen 1.000 minuten wist hij één keer te scoren en één assist te geven.