Lionel Messi heeft al gesprekken met zijn volgende werkgever

David Beckham is de eigenaar van het Amerikaanse Inter Miami. Hij probeert Lionel Messi te overtuigen om na zijn periode in Frankrijk voor een Amerikaans avontuur te kiezen.

De inkt in het contract van Lionel Messi is nog nat en toch probeert David Beckham hem al te overtuigen voor een nieuw avontuur. Volgens het Engelse BBC heeft Beckham al gesprekken gevoerd met Messi om na zijn contract bij PSG te kiezen voor een Amerikaans avontuur.

Het is geen geheim dat de eigenaren van Inter Miami nog graag een absolute superster willen verwelkomen in Florida. “We hebben de ambitie om de grootste spelers te halen en Leo Messi is waarschijnlijk de beste speler aller tijden. Ik ben optimistisch dat Messi in het shirt van Inter Miami zal spelen, omdat ik denk dat het de erfenis van de grootste speler van onze generatie zal voltooien en het zal passen in de ambities om een team van wereldklasse op te bouwen”, zei mede-eigenaar Jorge Mas in juni in gesprek met de Miami Herald.